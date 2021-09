Emiliano Martinez: “Prima della finale Copa America ho giocato alla PlayStation”

"Mi porto la PlayStation ad ogni viaggio, è il mio modo di rilassarmi"

"La verità è che ogni notte gioco alla PlayStation", ha racconato Emiliano Martinez. "Due orette, è il mio modo di svagarmi e di rilassarmi. Mi piace perché mi disconnetto da tutto. Passo il tempo con la mia famiglia e poi ho il mio spazio per giocare da solo, con i miei amici di Mar del Plata. Porto la Play in tutti i miei viaggi. Prima della finale con il Brasile ho giocato un paio di partite. Dopo un po' sono andato a giocare veramente. Mi aiuta a pensare ad altro, non stare tutto il giorno al telefono, mi rilassa e mi diverte. Quando vivevo a Mar del Plata passavo tutto il giorno con la palla, ma di notte ero sempre con i videogiochi. Oggi sono ancora connesso con i miei amici di lì e gioco a Call of Duty con loro. Adoro quel gioco. Anche il gruppo dell'Argentina è molto unito. Amiamo giocare a carte, ad Among Us, Call of Duty, altri a FIFA, tornei di ping pong. Il gruppo è competitivo e ci riuniamo così. Prima di una partita di qualificazione avevamo 10 ragazzi in una stanza e abbiamo giocato fino alle due del mattino. Ci siamo divertiti molto".