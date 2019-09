Empoli, Corsi esalta gli ex: “Di Lorenzo? Un muro. Vedere giocare Mario Rui contro Salah fa effetto. Su Zielinski e Sarri…”

Il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del suo club e di chi ne ha fatto parte in passato. In modo particolare diversi calciatori del Napoli che, adesso, si ritrovano a disputare le più importanti sfide che un calciatore può voler giocare nella sua carriera.

DI LORENZO – Arrivato al Napoli quest’estate, chi ha sorpreso di più è stato Giovanni Di Lorenzo: “Ha alzato un muro contro il Liverpool. Aveva già fatto bene nel’amichevole contro il Barcellona ad agosto. Speriamo che continui così, sono molto contento per loro. Ma devo dire che non mi sorprende, perché già l’anno scorso fu messo nella lista dei trenta. Ora veste una maglia importante che è un grande vantaggio. Un conto è vestire la maglia dell’Empoli, un conto quella del Napoli. A Napoli sono stati svegli nel chiudere subito. In una settimana hanno convinto noi e il suo procuratore. Sul giocatore c’erano anche Atletico, Inter e Roma. Ora credo che Di Lorenzo valga già molto di più, noi non avevamo ancora venduto nessuno in quel momento. Diciamo che vendendo lui poi abbiamo potuto vendere meglio Bennacer e Traorè”.

GLI ALTRI – Spazio poi a Mario Rui e Zielinski, entrambi con un passato in magia empolese: “Mario Rui? Vederlo giocare contro Salah fa un certo effetto. Sono contento per il Napoli, è bello vedere tre giocatori dell’Empoli su questi palcoscenici come Zielinski, Di Lorenzo e Mario Rui. Mario Rui è un bravissimo ragazzo, le sue parole mi emozionano perchè con i nostri giocatori costruiamo anche rapporti che vanno oltre il lato professionale”. E su Zielinski: “Ancelotti ha quest’idea di far adattare i giocatori e lui si adatta bene. Zielinski ha dei grandi margini di miglioramento e li può colmare con l’esperienza. Più il Napoli andrà avanti più cresceranno i giocatori”.

SARRI – Una parola anche su Maurizio Sarri, passato dopo l’Empoli, prima al Napoli, poi al Chelsea ed infine alla Juventus: “Si intravede la sua mano nella ricerca del palleggio. Bonucci ha appreso il sistema della linea difensiva. Ci vuole un po di pazienza perché c’è da metterci ancora del lavoro anche se i bianconeri non sembrano al top della forma fisica”.

EMPOLI – Una chiusura, poi, sul suo Empoli e sulla voglia di tornare nella massima serie dopo la retrocessione della passata stagione: “Abbiamo l’ambizione non l’assillo di tornare in serie A. Sono molto contento di intravedere dei giovani di grande prospettiva nel nostro gruppo”, ha concluso Corsi.