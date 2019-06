Empoli, è Bucchi il nuovo allenatore

E’ Cristian Bucchi il nuovo allenatore dell’Empoli. Dopo la retrocessione in Serie B e la separazione con Aurelio Andreazzoli, passato al Genoa, i toscani hanno deciso di puntare sul tecnico romano, reduce da una stagione sulla panchina del Benevento.

COMUNICATO – Questo il comunicato ufficiale dell’Empoli:

“L’Empoli FC comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Cristian Bucchi.

Il nuovo allenatore sarà presentato alla stampa lunedì 24 giugno alle ore 14.30 presso la sala Antonio Bassi dello Stadio Castellani.

Cristian Bucchi è nato a Roma il 30 maggio 1977. Terminata la carriera da calciatore, con 150 presenze e 42 reti nei professionisti, nel giugno del 2012 diviene l’allenatore della Primavera del Pescara. Nel marzo del 2013 viene promosso come allenatore della Prima Squadra, guidando gli abruzzesi nell’ultima parte del Campionato di Serie A. Nel suo curriculum a seguire le esperienze con il Gubbio, la Torres e quindi la Maceratese, sempre in Lega Pro, dove chiude al terzo posto arrivando ai playoff. Nel giugno del 2016 il passaggio al Perugia, in Serie B, ove riconquista l’accesso ai playoff. Il resto è storia recente con l’esperienza al Sassuolo nella massima serie e l’ultima stagione con il Benevento, dove chiude la regular season al terzo posto”.