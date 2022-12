Empoli-Monaco, probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo oggi alle 17 per la sfida amichevole.

Empoli-Monaco si gioca oggi, 16 dicembre 2022, alle ore 17 per quella che è a tutti gli effetti un'amichevole di lusso per la formazione toscana. La squadra di Zanetti ospita i blasonati francesi per una sfida speciale e utile alla preparazione invernale in questa fase di sosta del campionato.