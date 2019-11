Emre Can e i giovani: “Che rabbia, pancia piena e non gestiscono bene il loro talento”

Emre Can si sfoga. Il centrocampista della Juventus e della Nazionale tedesca ha parlato a Kicker del calcio moderno ed in modo particolare dei giovani di oggi. Calciatori che hanno guadagni facili e che spesso, nonostante il talento, non sfruttano la loro occasione.

RABBIA – “Penso che sia un peccato che alcuni giovani gestiscano il loro talento in un certo modo. Non me ne capacito. Hanno la possibilità della vita quando si allenano con i professionisti. Ma alcuni a volte usano un linguaggio del corpo che mi fa arrabbiare. Non so se si rendono conto di non essere nell’ambiente giusto per fare certe cose”. E questo sembra accadere anche alla Juventus: “Spesso parlo con i giocatori giovani della Juventus, provo a mostrare loro cosa possono fare quando spingono. Ma alcuni non lo capiscono“.

DA GIOVANE – Emre Can si ritiene molto fortunato ad aver avuto chi gli ha insegnato come affrontare al meglio il professionismo nel calcio: “Se guadagni già molto in giovane età, puoi riempirti la pancia. A chi dovresti dimostrare qualcosa? Perché dovresti farti in quattro? Da giovane al Bayern ho sempre dato tutto, fortunatamente ho avuto un mentore come Jupp Heynckes“.