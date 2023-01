Emre Can: “Ho avuto un tumore alla tiroide. Non sapevo cosa stesse accadendo”

Intervista a 360° a DAZN per il centrocampista Emre Can, ora al Borussia Dortmund ma ex di Liverpool e Juventus. Il classe 1994 ha ricordato quando, nel 2018, scoprì di avere un tumore alla tiroide. Una situazione che, senza il dovuto appoggio dei medici, non sarebbe stato in grado di controllare e gestire.