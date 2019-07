Emre Can spaventa la Juventus: “Futuro? Nel calcio non si può mai sapere…”

La Juventus è pronta a ripartire, intenzionata a conquistare l’ennesimo scudetto e a recitare un ruolo da protagonista in Champions League. Ed in vista della nuova stagione, ai microfoni di DAZN, ha parlato il centrocampista Emre Can.

CARRIERA – “La pressione in questo mondo è enorme, è davvero difficile staccare la spina. Solo chi lavora nei cantieri, come faceva mio padre quando ero piccolo, fa però un lavoro vero. Fino ad oggi, nel corso della mia carriera, sono riuscito a trovarmi sempre uno spazio, in qualunque squadra giocassi. Ci sono riuscito anche con la Juventus e con la Nazionale”.

FUTURO – “Torino è una bella città e mi sembra un buon posto dove invecchiare, ma nel calcio non si può mai sapere cosa accadrà…”