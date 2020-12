Eredità Maradona, il macigno del fisco italiano che potrebbe far saltare tutto e il caso Villafañe

La prossima settimana, Matias Morla avvocato e amico di Diego Maradona terrà un incontro con Sebastián Baglietto , l’amministratore della successione nominato dai cinque eredi dell’ex calciatore. L’avvocato dovrebbe dargli un elenco con tutti i beni del ” Dieci “, nonché l’accesso ai conti bancari milionari. L’unica cosa certa è che non c’è alcuna certezza. A circa un mese dalla morte di Diego Armando Maradona, nessuno è in grado di calcolare – al di là di ogni ragionevole dubbio – a quanto ammonti davvero la ricchezza che il campione di calcio argentino ha lasciato ai suoi eredi. E a ben vedere, nessuno può calcolare – al di là di ogni ragionevole dubbio – anche quanti siano davvero i suoi eredi effettivi.

IL CASO VILLAFANE – In atto però c’è anche un procedimento penale che Maradona aveva avviato nei confronti dell’ex moglie Claudia Villafañe accusata dal Pibe de Oro di essersi appropriata di circa 6 milioni di dollari. Morto Maradona chi deve pagare l’avvocato e continuare il processo sono gli eredi. Ma c’è un conflitto di interessi, perché è chiaro che sia Dalma che Gianinna non procederanno legalmente contro la madre. Probabile che il caso venga chiuso e che ciò che Diego rivendicava ancora in vita non venga mai inserito nell’eredità.

LA LISTA – La lista che Morla porterà a Baglietto comprende: tre auto BMW (trovate in Argentina), conti bancari (a Dubai, Monaco, Argentina e Messico) con una liquidità di dieci milioni di dollari, la documentazione dei due negozi presi in affitto da Maradona, trofei vinti, una parte della sua collezione di costosi orologi (ce n’è uno in Argentina e un altro a Dubai). Inoltre, Maradona aveva una lussuosa Rolls Royce e una BMW a Dubai (per venderle gli eredi dovranno iniziare una successione in Asia) e per finire il famoso carro armato bielorusso e una motocicletta.

L’UNIONE FA LA FORZA – I figli ufficiali di Maradona, Diego Jr,Dalma, Gianinna, Jana e Dieguito Fernando si sono coalizzati per questa lunga battaglia legale, una mossa che potrà portare loro dei vantaggi nella spartizione dell’eredità che vede anche coinvolti mogli e sorelle e fratello del Pibe de Oro. L’ ultimo desiderio di Diego era che le sue sorelle tenessero parte dei diritti d’autore del marchio Maradona e Matías Morla si è impegnato a soddisfare l’ultimo desiderio del suo amico. L’alleanza con le sorelle di Diego non piace agli eredi e in particolare ai figli. “Ha detto prima di morire -sostiene Morla – che voleva lasciare quel reddito alle sue sorelle, perché sono state le meno beneficiate in tutti questi anni, nonostante tutte le atrocità che sono state dette su di loro”.

FISCO ITALIANO – Un’altra questione molto scottante riguarda il debito di Maradona con il fisco italiano. Oggi non è ufficiale e non si riesce a conoscere, nonostante ripetute sollecitazioni all’Agenzia delle Entrate, l’entità del debito che il Pibe de Oro aveva con il fisco italiano, al momento della morte. E neanche si sa se il fisco italiano intenda rivalersi sull’erede italiano, Diego Armando Maradona jr, anche se gli articoli 460 e 752 del codice civile parlano chiaro: i debiti si trasmettono, in caso di accettazione dell’eredità. Tra le varie ipotesi che si fanno in Argentina ne spunta una che sarebbe clamorosa: i figli argentini potrebbero custodire la parte che corrisponde a Diego jr., figlio maggiore di Maradona, per evitare l’assalto del fisco italiano. In ogni caso la cifra che eventualmente dovrà essere pagata all’agenzia delle entrate sarà divisa in parti uguali tra tutti i figli. Difficile ipotizzare che poi Diego jr. dovrà combattere una battaglia più grande contro i suoi fratelli per salvaguardare la sua eredità. Secondo quanto ha riportato il Sole 24 ore, sull’eredità di Maradona, pesa come un macigno il conto con il Fisco italiano che sale di 4.000 euro al giorno. La palla passa quindi ora agli eredi (semmai il fisco italiano intenda proseguire la riscossione nei loro confronti), ai quali però risultano trasmissibili solo le imposte (e gli interessi maturati in oltre 30 anni!), sempreché accettino l’eredità del Pibe de Oro.