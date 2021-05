Eriksen: “Addio di Conte uno shock. Resto all’Inter? Dipende da…”

Il danese sull'addio del tecnico e sul proprio futuro

Christian Eriksen non si aspettava l'addio di Antonio Conte all' Inter e ne è rimasto colpito. Lo ha dichiarato lo stesso centrocampista danese in un'intervista a TV2. " L'addio di Conte è stata una grande sorpresa. Vincere un campionato è qualcosa di speciale. E' assurdo perché ho letto la notizia così come tutti gli altri. Se ne è andato all'improvviso. Ora non abbiamo un allenatore, quindi non so cosa accadrà".

E ancora: "Sinceramente non me lo aspettavo, sapevamo che avrebbe avuto un incontro con la società, ma è successo anche dopo la scorsa stagione. E' stato un vero shock calcistico, non avevamo la sensazione di un addio adesso. Non so esattamente come sia andata". "Come vivo l'addio dal punto di vista calcistico? Non ho idea se sia un bene o un male per me, non ci ho pensato. In questo momento sono concentrato sulla Danimarca e sugli Europei, poi penserò all'Inter".