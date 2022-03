Eriksen, Covid alle spalle: giocherà con la Danimarca contro Olanda o Serbia

Il danese sarà a disposizione dopo aver superato il coronavirus

Buone notizie per Christian Eriksen che dopo quanto accaduto ad Euro 2020 con la sua Danimarca era stato convocato dal CT Kasper Hjulmand per le due amichevoli contro Olanda e Serbia. Il Covid, però, sembrava essersi messo di mezzo impedendo al fantasista ex Inter di fare ritorno con la sua Nazionale. Invece, come confermato dallo stesso commissario tecnico, il coronavirus è già alle spalle per il trequartista che si aggregherà alla squadra e sarà a disposizione per le due gare.