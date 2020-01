Eriksen, il ct della Danimarca: “Speriamo che adesso giochi con continuità…”

Christian Eriksen è un nuovo giocatore dell’Inter. Al termine di una lunga trattativa, i nerazzurri si sono aggiudicati le prestazioni del centrocampista, proveniente dal Tottenham. Un colpo che riduce il gap dalla Juventus, al comando della classifica con tre punti di vantaggio sulla formazione di Antonio Conte. Un’operazione che è stata così commentata dal ct della Danimarca Age Hareide: “Spero che adesso Christian possa giocare con continuità, in modo da arrivare in ottima forma agli Europei. Tutti sanno che per la nostra Nazionale è fondamentale: è importantissimo che giochi molto in una squadra di primo livello”.