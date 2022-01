Eriksen, il saluto ai tifosi dell’Inter è rimandato: si aspetta San Siro pieno

Il danese potrebbe presto firmare col Brentford

Christian Eriksen sembra prossimo al ritorno al calcio giocato, tra l'altro nel palcoscenico della Premier League dove il Brentford sembra essere pronto a metterlo sotto contratto. Una bella notizia per il calciatore che dopo Euro 2020 sembrava poter interrompere la sua carriera a seguito del problema al cuore. Un guaio che, come noto, gli ha impedito di proseguire la sua avventura con l'Inter. Proprio con la squadra nerazzurra, il fantasista si è lasciato nel miglior modo possibile anche se per l'ultimo saluto era in programma una vera e propria festa, rimandata a causa delle limitazioni per il Covid.