Eriksen, la nota della Danimarca: “Necessario defribillatore cardiaco”

La federazione danese ha dato l'annuncio con un comunicato

Sono queste le parole della Federcalcio danese a proposito delle condizioni di Christian Eriksen che aveva accusato un malore nel corso della sfida con la sua Danimarca contro la Finlandia sabato scorso rimanendo privo di sensi per diversi istanti. La DBU ha dunque reso note le decisioni prese in merito alla vicenda da parte dallo staff della Nazionale guidato dal dottor Morten Boesen. Difficile, a questo punto, ipotizzare un ritorno in campo del giocatore anche se Daley Blind, calciatore dell'Ajax e dell'Olanda, è tornato a giocare proprio grazie ad un apparecchio di questo tipo. Si resta in attesa di ulteriori aggiornamenti per capire come si evolverà il caso dell'interista.