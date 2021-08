Eriksen, la verità sul ritorno. L’agente chiarisce: “Non ha programmi”

Il procuratore del danese fa chiarezza sulla situazione del suo assistito

Lo abbiamo visto fare ritorno ad Appiano Gentile per far visita all' Inter , squadra, tifosi e dirigenza. Sorridente e piuttosto sereno dopo la grande paura. Parliamo di Christian Eriksen , fantasista danese reduce dal noto problema di salute avuto nella gara inaugurale di Euro 2020 con la sua Nazionale. Difficile sapere se e quando il giocatore potrà tornare a correre sul terreno di gioco ma nelle scorse ore erano state riportate alcune dichiarazioni che il classe 1992 avrebbe confidato ai compagni, che facevano intendere la sua volontà di tornare entro 4-5 mesi.

Ospite di TV2Sport, l'agente di Eriksen,Martin Schoots, ha chiarito che i tempi del rientro del fantasista non sono quelli circolati: "Non ho mai sentito Eriksen dire di voler tornare tra quattro o cinque mesi. L'Inter è contenta di vederlo in buona forma. Come chiunque altro si sia trovato in questa situazione, vuole essere nella forma migliore possibile come padre, marito, figlio, fratello e amico. Non c'è alcun programma, e nemmeno pressioni".