Eriksen, l’agente: “Controlli andati bene. Spera di allenarsi in squadra presto”

Il procuratore del danese annuncia novità in arrivo per il fantasista ex Inter

Redazione ITASportPress

Non sarà in Italia il futuro di Christian Eriksen. Come noto, il danese ha rescisso il suo contratto con l'Inter vista l'impossibilità di tornare all'attività agonistica con il defibrillatore sottocutaneo in corpo. Ma la voglia di calcio del fantasista sembra immutata e dalle parole rilasciate al Daily Maildal suo agente Martin Schoots, pare proprio imminente il ritorno alla "normalità". Da capire in qualche Paese.

Sono diverse le possibili mete future di Eriksen tra Inghilterra e Olanda. Una cosa è certa, il giocatore freme dalla voglia di tornare ad allenarsi con una squadra regolarmente: "Ha effettuato tutti i controlli poco prima di Natale e i risultati sono stati così buoni che speriamo possa allenarsi con una squadra nei prossimi giorni a gennaio", ha detto il procuratore del danese. Sull'addio all'Inter e all'Italia: "L'Italia è uno dei pochi Paesi che ha questo regolamento. Negli altri Paesi è molto diverso. Il suo contratto con l'Inter è stato risolto e ora possiamo guardare avanti, Christian è molto ambizioso", ha concluso Schoots.