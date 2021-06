Eriksen, medico del Tottenham: “Ho pensato ‘c’è qualcosa che non abbiamo visto in passato?'”

Le parole del cardiologo che ha seguito il danese ai tempi del Tottenham

Il malore accusato da Christian Eriksen all'Europeo nel corso della gara tra Danimarca e Finlandia ha suscitato tante reazioni. Sgomento in campo e sugli spalti e grande solidarietà da parte di tutti. In queste ore sono tanti i pareri, anche medici, di cosa potrebbe essere accaduto al fantasista dell'Inter. Difficile da capire senza effettuare le analisi del caso soprattutto considerando la grande attenzione che nel mondo del calcio c'è attorno a questi professionisti. A parlare a Reuters è stato il cardiologo che ha seguito Eriksen ai tempi del Tottenham. La sua reazione è decisamente molto molto umana...

INCREDULO - Il dottor Sanjay Sharma, cardiologo che ha seguito Christian Eriksen durante la sua permanenza al Tottenham, ha dichiarato che il giocatore danese non aveva mostrato il minimo problema cardiaco durante le stagioni trascorse con il club di Premier League. "Il mio primo pensiero è stato 'Oh mio Dio? C'è qualcosa che non abbiamo visto?'", ha detto il dottore. "Ma ho guardato tutti i risultati dei test e tutto sembrava perfetto. Dal giorno in cui lo abbiamo trasferito, è stato mio compito monitorarlo e lo abbiamo testato ogni anno. I suoi test fino al 2019 erano completamente normali, senza evidenti difetti cardiaci sottostanti. Posso attestarlo perché ho fatto i test".