Eriksen: “Non ho deciso dove giocherò. Dopo ciò che è successo priorità sono cambiate”

Le parole del danese

Solamente pochi giorni fa aveva espresso la propria voglia di tornare ai palcoscenisci più importanti del mondo del pallone. Adesso, però, Christian Eriksen , fantasista del Brentford ed ex Inter, ha ammesso alla BBC che dopo quanto gli è accaduto ad Euro 2020 con l'arresto cardiaco ha cambiato e non poco la sua visione delle cose. In tale ottica, prima di prendere una decisione per il futuro valuterà diverse situazioni mettendo davanti il bene della famiglia.

"Non so cosa mi possa riservare il futuro. Non lo so davvero. Quello che è certo è che la mia sarà una decisione non solo sportiva ma terrò conto del bene della mia famiglia", ha detto il danese. "Al momento non ho deciso davvero al 100% dove sarò. Ho sempre voluto vincere trofei e giocare nelle migliori competizioni e ancora oggi voglio essere al top, sia a livello personale che di squadra. Detto questo, dopo quanto accaduto. Un po' cambi la prospettiva di certe cose. Soprattutto quando vedi come reagisce la tua famiglia. Ti rendi conto di quanto sia importante, più di tutto. Non che prima non lo fosse eh. Solo ora lo è ancora di più".