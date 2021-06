Eriksen, prime foto e parole dall’ospedale: “Sto meglio. Faccio tifo per la squadra”

Le prime parole del calciatore dopo il malore

MESSAGGIO - "Ciao a tutti. Un grande ringraziamento per i vostri dolci saluti e messaggi di supporto che ho ricevuto da tutto il mondo", ha detto Eriksen. "Sto bene - considerando le circostanze -. Devo ancora sottopormi ad alcuni controlli in ospedale. Ma è ok. Ora farò il tifo per i ragazzi nelle prossime partite. Giocate per tutta la Danimarca. Vi auguro il meglio. Saluti Christian".