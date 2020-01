Eriksen saluta il Tottenham: “Tantissimi bei ricordi, ma volevo provare qualcosa di nuovo”

Dopo sei stagioni e mezzo, Christian Eriksen ha lasciato il Tottenham per approdare all’Inter. Il danese, attraverso il proprio profilo Instagram, ha voluto salutare i suoi ormai ex tifosi.

ADDIO – “Cari tifosi del Tottenham, non so da dove iniziare. Non ho avuto tempo per dire addio a tutti, nonostante abbia giocato tante partite in cui tutti dicevano che sarei partito il giorno dopo. Ho tantissimi bei ricordi dei miei sei anni e mezzo al Tottenham. Mi sono goduto ogni allenamento ed ogni partita giocata nel nostro stadio, ma a volte desideri provare qualcosa di nuovo. E’ stato un piacere giocare per voi, spero di incontrarvi nuovamente nel futuro. Vi auguro il meglio”.