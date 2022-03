Eriksen: “Tornare al Parken e segnare è stato da pelle d’oca”

Nello stesso stadio in cui nove mesi fa venne colpito da un malore durante la gara tra la sua Danimarca e la Finlandia, valevole per i campionati Europei, Christian Eriksen torna al gol e lo fa nel clima migliore possibile con tutto lo stadio ad...

PELLE D'OCA - Non ha molte parole lo stesso Eriksen per descrivere quanto vissuto e come riportato da TV2, parlando a Kanal 5 spiega: "Questa serata è molto importante per me. Tornare a Parken, segnare un gol e avedere un tale supporto dagli spalti... Beh, tutto questo mi fa venire la pelle d'oca". Il ritorno del danese è ormai del tutto avvenuto e ora non si attendono altro che le sfide ufficiali di Nations League di questa estate per vederlo ancora all'opera.