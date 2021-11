Eriksen vuole ripartire: nel 2022 in Olanda o Danimarca

Il danese potrebbe tornare a giocare ma non in Italia

Redazione ITASportPress

Eriksen non si è arreso e si prepara a ripartire. Il calciatore danese dell'Inter, a cinque mesi dall’arresto cardiaco che lo colpì ad Euro 2020, è intenzionato a tornare in campo, seppur ovviamente solo quando avrà l'ok per farlo. Non ci sono, infatti, delle scadenze, ma le intenzioni del fantasista sembrano chiare.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, in queste settimane Eriksen è in Danimarca, e ha deciso di farsi seguire dagli specialisti danesi. Si tratta di un passaggio chiave per il ritorno all'attività agonista e che conferma come per lui sarà difficile poter avviare la "riabilitazione" in Italia dove con il defibrillatore ancora impiantato, non potrà fare ritorno all'attività agonistica.

Ecco perché il danese è tornato in Patria e ha già iniziato un leggero programma di riatletizzazione, per non restare del tutto fermo dal punto di vista fisico. Se tutto andrà nella maniera migliore, da inizio 2022 Eriksen potrà cominciare ad aumentare – seppur molto gradualmente – i carichi di lavoro. L'ipotesi di un suo ritorno sul terreno di gioco c'è, ma sarà probabilmente solo in Danimarca o in Olanda.