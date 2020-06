Eriksson è sicuro: “Senza Messi e CR7, Ibrahimovic sarebbe stato il migliore al mondo”

L’ex allenatore Sven-Göran Eriksson ha parlato di alcuni temi legati all’attualità calcistica. In modo patticolare l’ex mister anche della Lazio si è soffermato sul futuro del connazionale Zlatan Ibrahimovic il cui futuro resta molto incerto.

IL MIGLIORE SE… – “È sempre stato un giocatore speciale, un talento incredibile”, ha spiegato Eriksson sull’attaccante attualmente in forza al Milan. “In assenza di Messi e Cristiano Ronaldo, lui sarebbe stato considerato il miglior giocare al mondo”. E sul suo futuro: “Conoscendo Zlatan, se penserà di poter continuare un anno o anche di più, lo farà sicuramente. Non si metterebbe mai nella condizione di fare una brutta prestazione davanti ad 80mila tifosi. Non riesco ad immaginarlo. Non è il suo modo di fare le cose. Se penserà di essere in grado di farlo, lo farà”.