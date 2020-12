Eriksson esalta l’Italia: “Gli Azzurri di Mancini possono vincere l’Europeo”

Intervistato da Il Messaggero, l’ex allenatore della Lazio e storico ct Sven-Göran Eriksson ha esaltato il grande lavoro di Roberto Mancini alla guida dell’Italia augurando il meglio agli Azzurri e esaltando le opportunità di trionfo al prossimo Europeo.

Eriksson vota Italia

“Roberto (Mancini ndr) non è una sorpresa per me. Di lui avrei detto 30 anni fa che sarebbe diventato un grandissimo allenatore”, ha affermato Eriksson. “Già ai tempi della Sampdoria. Seguiva tutto. Era giocatore, allenatore, presidente… guidava anche il pullman”. E sul suo lavoro come ct degli Azzurri: “Ha fatto un super lavoro. Dopo l’eliminazione con la Svezia l’Italia era crollata, lui non solo l’ha riportata in alto ma ha riportato il calore della gente. Credo che sia una delle favorite per vincere l’Europeo”.

Oggi il sorteggio per i Mondiali 2022