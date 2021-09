Eriksson: “Kulusevski via dalla Juventus se non gioca. Ibrahimovic? Come Zoff ma…”

Il commento dell'ex mister e ct

PARERE - "Kulusevski ha un grande talento e può risolvere le partite da solo, è molto strano che non sia titolare", ha esordito Eriksson sul calciatore della Juventus. "Non credo che oggi debba lasciare la Juve, ma se resterà in panchina per tutta la stagione allora sì che dovrà andarsene. Dejan ha bisogno di giocare con continuità per l'età che ha, anche in chiave Nazionale. Altrimenti non diventerà mai il giocatore che tutti speriamo possa diventare". Da un giovane calciatore ad uno decisamente più esperto: "Ibra? Non riesco a ricordare un calciatore in grado di giocare a un livello così alto fino a 40 anni. L'unico che mi viene in mente è Dino Zoff, ma lui era un portiere e Ibra è un attaccante", le dichiarazioni dello svedese.