Eriksson torna ad allenare: ci prova il club greco SFK Pierikos

Il tecnico svedese potrebbe rimettersi in gioco in Grecia

Sven Goran Eriksson è pronto per tornare ad allenare. Secondo quanto rivela il tabloid SportExpressen, dopo aver abbandonato la panchina della Nazionale filippina nel gennaio del 2019, il tecnico svedese sarebbe vicinissimo ad accettare una nuova sfida. Per l'ex Lazio sarebbe arrivata un'offerta dalla Grecia e, precisamente, dall'Sfk Pierikos, club di Katerini che milita attualmente nella Serie B greca. Se le condizioni fossero quelle appropriate Eriksson potrebbe mettersi al timone del club.