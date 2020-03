Benfica, Roma, Fiorentina, Sampdoria, Lazio e Manchester City: Sven Goran Eriksson ha lasciato un segno importante in ciascuna di queste formazioni. Cinque i titoli in Portogallo, sette quelli conquistati in Italia. L’ex tecnico svedese ha vinto e creato le basi per importanti progetti. Ai microfoni di Sky Sport, su pressing di Jamie Carragher, ha stilato una formazione ideale dei migliori calciatori avuti in carriera. E alcuni risultati sono sorprendenti…

