Esame per Agenti Sportivi: 58 candidati. L’elenco degli idonei

Si è svolto oggi l’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di Agente Sportivo operante in ambito calcistico. Alla prova, che si è svolta presso il Palazzo H nella Sala d’Onore del CONI, hanno partecipato 58 candidati (61 le domande pervenute) che sono stati sottoposti ad un test unico di 20 domande.

A partire da giovedì 28 luglio, previa registrazione sul portale FIGC, i candidati possono accedere ad un’area riservata dove consultare i risultati personali utilizzando il link "Registrati" in alto a destra. Una volta completata la procedura di registrazione, è disponibile una apposita sezione all'interno dell'area riservata in cui i candidati possono trovare tutte le informazioni necessarie e, utilizzando il proprio codice fiscale e il codice assegnato in sede di esame, accedere ai risultati personali.