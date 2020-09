L’esame truffa con il quale Luis Suarez ha preso la cittadinanza italiana si arricchisce di un nuovo dettaglio che, in questo caso, mette in mezzo anche la Juventus, o meglio un suo dirigente: Fabio Paratici. Se dalle prime intercettazioni si parlava di nessun collegamento diretto con la società bianconera, se non quello con uno degli avvocati dello studio legale che segue la Vecchia Signora, adesso potrebbero esserci ulteriori sviluppi.

Esame Suarez, nelle intercettazioni spunta anche il nome di Paratici

“Si è interessato Paratici”, sarebbe questa una delle frasi intercettate tra gli attori protagonisti del caso sorto per l’esame di Suarez e che sta mettendo in subbuglio l’Università per Stranieri di Perugia. Dalle recenti informazioni uscirebbe anche il nome del dirigente della Juventus del quale, però, non si conosce il ruolo in questa vicenda.

Come noto, per ora, né lui né la stessa Juventus risultano indagati ma andrà capito se abbiano avuto o meno un peso in questa situazione. Agli atti non ci sono telefonate dirette né risultano rapporti diretti tra Paratici e componenti dell’Ateneo che lascino supporre una cosa del genere ma esistono dei cenni da parte delle persone intercettate.

