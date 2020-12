Esame Suarez, per la Procura fu una “farsa”: indagati anche dirigenti Juventus

La Guardia di Finanza ha sospeso dall’attività per 8 mesi la rettrice Giuliana Grego, il direttore Simone Olivieri e i professori che esaminarono il calciatore, all’epoca del Barcellona, Luis Suarez.

Arrivano novità dunque sul caso legato all’esame per la cittadinanza italiana dell’attaccante uruguaiano. Secondo l’accusa la prova sostenuta è stata praticamente una “farsa” con i contenuti dell’esame precedentemente comunicati al calciatore ora all’Atletico Madrid.

Gli accertamenti investigativi hanno messo in luce come anche la Juventus, squadra molto interessata al Pistolero abbia avuto un ruolo nella vicenda. Alcuni dirigenti bianconeri sarebbero ora indagati per il caso dell’esame Suarez per aver tentato di “accelerare” il riconoscimento della cittadinanza italiana.