Il Manchester City non ci sta. Il club inglese ha immediamente risposto con un comunicato alla decisione della Uefa di sanzionare con l’esclusione per due stagioni dalle coppe europee i Citizens a causa di violazioni del fair play finanziario. Il City ha infatti annunciato che farà ricorso al TAS di Losanna, chiedendo che sia un organo indipendente ad analizzare le prove e accusando la Uefa di non parzialità nella vicenda.