Escluso da Euro 2020 l’assistente Diks che non vide gol di Ronaldo contro la Serbia

Scatenò la furia di Cristiano Ronaldo e di tutto il Portogallo quel gol non assegnato contro la Serbia al 93′ dopo che il pallone aveva superato di un metro abbondante la linea di porta. “E’ entrata di tanto così”, disse l’attaccante bianconero all’arbitro olandese Makkelie, allargando le braccia di mezzo metro. Sarebbe stato il gol del 3-2 dei portoghesi. Poi un gesto plateale, insolito per CR7: scagliò la fascia di capitano a terra. Per quel gesto nella notte di Belgrado, Ronaldo poi si scusò su Instagram: “Essere il capitano della squadra portoghese è uno dei più grandi orgogli e privilegi della mia vita. Do sempre e darò tutto per il mio Paese, questo non cambierà mai. Ma ci sono momenti difficili da affrontare, soprattutto quando sentiamo che un’intera nazione viene danneggiata. Alziamo la testa e affrontiamo subito la prossima sfida! Andiamo, Portogallo!”. Sotto migliaia di commenti: moltissimo lo ringraziano, anche per quella protesta, ma c’è chi ribadisce che è “è stato uno dei più grandi furti della storia del calcio”, aggiungendo poi “siamo con te capitano!”.

LA RIVINCITA – Ma oggi la rivincita di Ronaldo: l’agenzia EFE ha riportato che l’assistente arbitrale Mario Diks, che in quella partita di Belgrado non vide il gol di Ronaldo, è stato escluso dall’Europeo. Dopo poche ore dalla partita Serbia-Portogallo, contattato dal quotidiano lusitano “A Bola”, il fischietto olandese Makkelie spiegò l’accaduto: “Secondo quella che è la politica della Fifa, l’unica cosa che posso dire è che mi sono scusato col c.t. Fernando Santos e con la nazionale portoghese per quello che è successo”.