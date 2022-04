Eterno Robben: partecipa alla Maratona di Rotterdam ma il suo tempo…

L'olandese ha debuttato in questa nuova competizione

Per Robben 3 ore, 13 minuti e 40 secondi un tempo un po' alto considerando che chi ha vinto la gara ci ha messo 2 ore, 4 minuti e 56 secondi. Ad ogni modo l'olandese è rimasto soddisfatto dell'evento e, ai microfoni di Rijnmond ha commentato: "Non è stato divertente, per nulla divertente. Ce l'ho fatta. E' stata una vera lotta. L'aiuto del pubblico ai lati della pista ti aiuta tanto: grazie a tutti per questo. All'inizio ero un po' preoccupato per il tempo, ma ad un certo punto non ti interessa più e provi solo a finire la corsa". E ancora: "E' stata la mia prima maratona, ma si nota cosa fa qualcosa del genere al tuo corpo: comunque, ce l'ho fatta".