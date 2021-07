Eto’o: “Ai miei tempi era Messi che giocava con me e non viceversa…”

L'ex attaccante parla con orgoglio dei tempi al Barcellona con La Pulce

Questione di orgoglio. Samuel Eto'o è stato protagonista di un simpatico siparietto durante una diretta social nella quale si parlava di Barcellona . L'ex attaccante blaugrana interrogato sulla crescita di un talento come Ansu Fati, ha avuto modo di chiamare in causa Lionel Messi e il periodo in cui ha giocato con luo. O meglio, quando La Pulce correva al suo fianco...

LA RISPOSTA -Eto'o, con un pizzico di ironia e tanto orgoglio per quanto fatto da giocatore, ha risposto alla domanda: 'Tu hai giocato con Messi. Che consiglio daresti ad Ansu Fati?". Le parole dell'ex anche Inter hanno lasciato tutti un po' sorpresi: " in modo piuttosto singolare: "No, lui ha giocato con me, è diverso. Messi ha giocato con me, non io con Messi. Ai miei tempi, Messi giocava con me, è diverso. Totalmente diverso", ha detto con un sorriso Eto'o rimarcando il suo ruolo all'interno di quella formazione blaugrana che impressionò tutto il mondo del pallone.