Eto’o all’attacco: “Mané non ha vinto il Pallone d’Oro per colpa… dei giocatori africani”

Lionel Messi ha vinto il suo sesto Pallone d’Oro. Un traguardo incredibile, anche visto il valore dei rivali. Virgil van Dijk, centrale olandese del Liverpool, è arrivato secondo. Terzo Cristiano Ronaldo e, appena fuori dal podrio, Sadio Mané. Ed è proprio sul senegalese dei Reds che Eto’o, storica leggenda del calcio africano e non solo, si è voluto soffermare, lanciando qualche pesante accusa.

COLPA DEGLI AFRICANI – Secondo l’ex attaccante di Inter e Barcellona, se tutti gli atleti africani si fossero uniti nella votazione, Mané avrebbe potuto trionfare: “Se Mané avessi vinto, nessuno si sarebbe potuto lamentare perché lo avrebbe meritato”, ha detto Eto’o come riporta Goal. “Messi ha vinto il premio perché tutto il Sud America ha votato per lui. Penso che anche gli europei abbiano votato all’unisono per van Dijk, ed ecco perché ha ottenuto il secondo posto. Gli africani, invece, non hanno votato per Mané. Questo è un grosso problema. Gli africani hanno problemi con gli altri africani. Ci siamo dati una delusione reciproca. Dobbiamo unirci se vogliamo interrompere il dominio degli europei e dei sudamericani per il Pallone d’Oro“.

