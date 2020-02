Eto’o, caso di presunta paternità: non si presenta in tribunale e rischia la prigione

Guai per Samuel Eto’o. L’ex attaccante di Inter e Barcellona è stato dichiarato in contumacia per non aver risposto alla causa e non essersi presentato al processo con un avvocato per un caso di presunta paternità. Come riporta Sport che cita El Español, l’ex attaccante sarebbe genitore di una ragazza attualmente 19enne avuta a seguito di una relazione poi terminata.

Secondo quanto si apprende, una volta che la donna rimase incita, Eto’o decise di interrompere ogni rapporto pur promettendo di prendersi legalmente cura della ragazza. Era stato anche stabilito che l’ex bomber avrebbe versato 1400 mensili per mantenere fede agli impegni, ma secondo quanto si apprende, alla fine il camerunense non l’avrebbe fatto e non si sarebbe presentato in tribunale per chiarire la vicenda nel giorno stabilito. L’accusa, a questo punto, potrebbe richiedere anche la reclusione dell’ex centravanti.