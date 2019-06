Eto’o consiglia Salah: “Real? Meglio il Barcellona…”

Da quando è approdato al Liverpool, Mohamed Salah si è consacrato come uno dei giocatori più forti sul panorama mondiale. E dopo aver conquistato con la maglia dei Reds la Champions League, l’egiziano potrebbe ora decidere di intraprendere una nuova avventura. A consigliarlo per il futuro, ai microfoni della BBC, è intervenuto l’ex fuoriclasse camerunense Samuel Eto’o.

FUTURO – “Salah ha tutto per essere uno dei migliori calciatori al mondo. Nel caso in cui avesse la possibilità di giocare nel miglior campionato, che è quello spagnolo, dovrebbe firmare per il Barcellona. Il Real Madrid mi ha dato l’opportunità di lasciare l’Africa, ma conosco lo stile dei blaugrana e credo che sarebbe migliore per lui”.