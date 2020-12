Eto’o, dal calcio alla musica: special guest in un video di Ghali

Dal calcio alla musica è un attimo. Almeno per Samuel Eto’o. L’ex attaccante dell’Inter ha partecipato all’ultimo video musicale di “1993”, nuovo inedito dell’artista milanese Ghali. Il pezzo musicale ripercorre il percorso del rapper nato e cresciuto nella periferia di Milano, tra una riunione di lavoro con persone in giacca e cravatta e una partita in un campetto di quartiere. Il video, caricato alcuni giorni fa ha già avuto grande successo.

La collaborazione tra Eto’o e Ghali è stata pubblicizzata in queste ore dallo stesso cantante che ha voluto mostrare alcune scene inedite vissute durante la realizzazione del lavoro. “Da piccoli, al campetto quando giocavamo a calcio, prima di iniziare ognuno si sceglieva un giocatore famoso e gridava il nome per accaparrarselo e giocare nei suoi panni per tutta la partita. Cercavamo di emularli nei movimenti, nei calci di punizione e nelle esultanze. Samuel Eto’ era proprio uno di quei nomi che ci assegnavamo ed averlo nel campi della Baggio 2, dove sentivamo arrivare il boato dei tifosi dallo stadio di San Siro, è un onore. Il Triplete a Baggio non ha prezzo. Taggate tutti il mister, chiedetegli di farvi entrare in campo. Date il benvenuto a Eto’o nella fam”, ha scritto Ghali sul proprio profilo Instagram.