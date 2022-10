Eto’o: “Henry non era al mio livello ma neanche a quello di Anelka”

"Cosa penso di Thierry Henry? Penso che non fosse al livello di Anelka. Era bravo, ma gli preferivo altri giocatori. In ogni caso non era al mio livello", la sentenza di Eto'o sulla leggenda francese. E ancora, ma questa volta su El-Hadji Diouf: "No, di lui proprio non parlo perché non rientra nemmeno in questo tipo di categoria".