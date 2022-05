Eto’o: “Il Camerun può vincere il Mondiale in Qatar”

Parla l'ex attaccante e ora numero uno della Federcalcio del Paese

QATAR 2022 - "Camerun in Qatar? Non vedo perché non possa vincere il Mondiale. Credo che per vincere il Mondiale non serva essere dei mostri o degli alieni, serve una buona preparazione, una mentalità forte, così come deve essere l'obiettivo. Io non ho vinto molto, ma per vincere ho messo tutto questo. Prendo sempre l'esempio dell'Inter: nessuno a inizio stagione nel 2009 pensava che potessimo vincere e invece Mourinho ha fatto qualcosa di folle", le parole di Eto'o riprese da TMW.