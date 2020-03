Eto’o, messaggio a Ronaldinho: “Amico mio, non ho parole. Non immagino cosa stia passando in carcere…”

Non è certo un bel momento per Ronaldinho. L’asso brasiliano è in carcere a seguito di alcuni problemi legati all’utilizzo di un passaporto falso in Paraguay. L’ex stella si è ritrovata persino a trascorrere il suo ultimo compleanno in galera. Non certo un posto in cui ci aspetterebbe di ritrovarlo.

Ecco perché nelle scorse ore sono stati tanti i messaggi di sostegno per Dinho. Uno di questi, particolarmente accalorato. Quello di Samuel Eto’o. La stella del Camerun, ex attaccante anche dell’Inter, ha affidato al proprio profilo Instagram un video-messaggio per l’ex compagno ai tempi del Barcellona: “Ciao amico mio, fratello. Non riesco a comunicare come mi sento. Non riesco a immaginare cosa stai passando. Non ho parole. Posso solo inviarti mentalmente la mia energia e dire che ti amo moltissimo. Spero che tutto si risolva rapidamente, perché sei una brava persona. Puoi contare su di me, farò tutto il necessario per te”, ha detto Eto’o sul social network.