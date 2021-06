Eto’o: “Mourinho alla Roma fa male. Farei firmare Sergio Ramos col Barcellona”

Parla l'ex attaccante

Redazione ITASportPress

Interessante intervista rilasciata dallo storico ex attaccante anche dell'Inter Samuel Eto'o ad AS nella quale ha parlato del ritorno in Italia di José Mourinho, ma anche di calciomercato ed Europei.

MOURINHO - "Mi ha fatto male, non lo nascondo, vedere colui che mi ha dato l'opportunità di vincere in Italia andare in un'altra squadra", ha ammesso Eto'o. "Ma so che è felice e l'amicizia è sopra ogni cosa. Avrei voluto vederlo nuovamente all'Inter, ma gli auguro ugualmente buona fortuna alla Roma ma sappia che per me l'Inter viene sempre prima".

EUROPEO - "Vedo ancora la Spagna come una delle favorite. Lo avevo detto prima e lo conferma, solo che occorre vincere. Amo la loro idea di calcio. È difficile ma credo in questi ragazzi e in Luis Enrique".

SERGIO RAMOS, MESSI E MBAPPE' - Un pensiero anche sui singoli calciatori del momento, su tutti Sergio Ramos fresco di addio al Real Madrid: "Speriamo che Sergio vada al Psg. Se potessi decidere io lo farei firmare per il Barça, davvero lo lo farei. Se andrà al Psg sarò felice e so che aiuterà a vincere la Champions League". "Messi? Ama il Barcellona e non è questione di soldi ma di progetto. Messi è come Dio". "Mbappé al Real Madrid? Non so se ci andrà, ma io sono un fa del Psg quindi questo la dice lunga su cosa vorrei io...".