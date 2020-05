Eto’o e il passato in nerazzurro: “Materazzi mi convinse con un messaggio”

Samuel Eto’o è senza dubbio uno degli eroi del triplete dell’Inter. Con la maglia dei nerazzurri il camerunense ha messo a segno ben 53 gol in 102 partite entrando nei cuori dei tifosi. L’ex giocatore del Barcellona ha messo in fila ben due “triplete” consecutivi tra blaugrana ed Inter e ha raccontato alla Gazzetta dello Sport alcuni aneddoti nerazzurri.

Il messaggio di Materazzi

In tanti pensano che a convincere Samuel Eto’o sia stato José Mourinho, ma una grande mano gliel’ha data anche Marco Materazzi. L’ex attaccante infatti ha rivelato: “Il primo contatto con l’Inter l’ho avuto quando Materazzi mi ha mandato un messaggio: “Se vieni all’Inter, vinceremo tutto“. Non avendo il suo numero ho chiesto ad Albertini se fosse lui e confermò. Non mi era mai capitato. Questo messaggio ebbe un grande peso sulla mia decisione e da lì iniziò una grande amicizia con Materazzi.

Il discorso di Mourinho

Samuel Eto’o ha poi raccontato quello che Mourinho ha detto alla squadra prima della finale di Champions League contro il Bayern Monaco al Santiago Bernabeu: “Non fece grandi discorsi. Disse solamente: “Le finali non si giocano, si vincono. O moriamo in campo e portiamo la coppa a Madrid, oppure moriamo perché non torneremo a Milano. Torniamo e portiamoci dietro la coppa”. Il resto ovviamente è storia.