Eto’o non ha dubbi: “Io il miglior giocatore africano. Meglio pure di Drogba”

Negli ultimi anni l’Africa continua a sfornare grandissimi campioni nel mondo del calcio. Stelle che hanno fatto la fortuna di diversi club europei e delle rispettive nazionali nelle manifestazioni continentali e mondiali. Tuttavia chi è il migliore in assoluto? A questa complessa domanda ha provato a rispondere Diouf, stella del Senegal arrivato fino ai quarti di finale del Mondiale 2002. L’attaccante si è autoeletto numero uno. Samuel Eto’o ha replicato, spiegando le sue ragioni nel corso di una diretta Instagram: “Mio fratello Diouf deve aver bevuto un bicchiere di troppo. Nessuno era al mio livello o migliore, nemmeno Drogba. E non lo dico io, questo è un dato di fatto. Volevo essere il numero uno e lo sono stato per tutta la mia carriera”.