Eto’o sicuro: “Io il migliore di tutta l’Africa”

Dopo una lunga carriera che lo ha visto indossare, tra le altre, le maglie di Real Madrid, Barcellona, Inter, Chelsea e Sampdoria, Samuel Eto’o ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Una decisione maturata nei giorni scorsi, giunta al termine dell’esperienza con il Qatar SC. E il camerunense, in queste ore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a RFI facendo un breve bilancio della sua avventura nel mondo del calcio.

CARRIERA – “So che prima o poi arriverà qualcun altro che farà meglio di me, so di non essere eterno, ma so anche di essere un giocatore unico. Sono il migliore in Africa. L’ho dimostrato in tutti gli stadi, è un dato di fatto. Lo sanno anche gli altri e devono solamente accettarlo”.