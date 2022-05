Eto’o sicuro: “L’Italia è il Paese d’Europa meno razzista”

Le parole dell'ex bomber

Redazione ITASportPress

L'ex storico attaccante anche di Barcellona e Inter, Samuel Eto'o è stato intervistato da Repubblica in occasione dell'evento in programma il prossimo 23 maggio a Milano con una partita contro il razzismo. L'attuale presidente della Federcalcio del Camerun ha parlato della sua esperienza in Italia e in giro per il mondo soffermandosi su diversi aspetto del delicato tema.

RAZZISMO - "Vi dico che l'Italia è il Paese meno razzista d'Europa", ha detto Eto'o. "Non è che a me il verso della scimmia negli stadi non l'hanno fatto, e ho avuto problemi anche in strada. Però l'Italia è forse anche il Paese meno ipocrita. La mia famiglia è rimasta a Milano, quelle nello stadio sono minoranze e mi chiedo come mai non si sia riusciti a debellare certe brutte manifestazioni".

EVENTO - Parlando poi di quanto organizzato per il 23 maggio con una serata il cui ricavato andrà alla fondazione di Eto'o e a Slums Dunk e alla quale parteciperanno anche Messi, Puyol, Sneijder, Pirlo, Seedorf, Dybala, Totti, Pippo Inzaghi, Shevchenko, Thuram, l'ex attaccante ha detto: "Non voglio parlare di calcio, ma di quello che il calcio può fare per favorire integrazione e inclusione. È un mezzo straordinario perché vola sugli ostacoli e parla tutte le lingue. Ho giocato in molti Paesi e da due, Spagna e Italia, sono stato accolto benissimo. Bisogna essere capaci di guardare oltre il pallone".