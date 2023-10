Eto’o smentisce le accuse: “Cercano di sporcare la mia immagine…”

Secondo l'ex attaccante, ora presidente della Federcalcio camerunese, è tutto un piano organizzato per metterlo in cattiva luce e farlo dimettere

Continua a far discutere il caso in cui è coinvolto l'ex attaccante di Inter e Barcellona Samuel Eto'o. Ormai ritiratosi dal calcio, l'ora presidente della Federcalcio camerunese ha risposto alle accuse riguardo il presunto favoreggiamento di una squadra di seconda divisione, il Victoria United."Come ogni politica di cambiamento, suscita anche resistenza da parte di individui disposti a tutto. Per diversi mesi, queste persone hanno scelto di orchestrare una campagna di attacchi dannosi per l'immagine del signor Eto'o".