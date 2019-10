Eto’o: “Sogno di allenare il Camerun e vincere un Mondiale…”

Presente al gala dell’Aspire Global Summit, Samuel Eto’o, ex attaccante anche di Barcellona e Inter, ha parlato ai media presenti dei suoi progetti futuri dopo aver detto addio al mondo del calcio giocato.

A margine dell’evento a Doha, l’ex bomber ha confidato di avere un sogno nel cassetto: quello di portare sul tetto del mondo la propria Nazionale.

MONDIALE – “Se decidessi di intraprendere la carriera da allenatore, il mio principale desiderio sarebbe quello di far vincere un Mondiale al Camerun”, ha detto Eto’o che poi ha spiegato anche in che modo potrebbe riuscirci. “Per vincerlo non serve magia, serve solo fare le cose per bene, con le persone giuste, grande organizzazione e buoni giocatori. Questo sarebbe il mio obiettivo. Anche perché essere un allenatore importante di colore è difficile nel calcio, ma se vincessi un Mondiale lo diventerei”.