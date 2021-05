Euro 2020, il parere di Buffon: “Francia favorita, poi l’Italia…”

L'estremo difensore campione del mondo fa il suo pronostico sui prossimi Europei

PRONOSTICO - "La squadra favorita per individualità, per qualità e per quantità è la Francia", ha detto senza grosse esitazioni Buffon. "Secondo me ha 2 squadre e mezzo di un valore incredibile ed ha un grande allenatore (Deschamps ndr). Subito dopo la Francia, però, metto l’Italia, la Germania, il Belgio e la Spagna. Devo dire che anche l’Inghilterra è cresciuta molto in questi ultimi mesi".