Euro 2020, l’idea della Uefa: vaccinazione obbligatoria per i calciatori

Se per il ritorno dei tifosi allo stadio bisognerà attendere ancora la giusta strategia e l’ok di tutti gli enti che dovranno assicurare la massima sicurezza per le persone, dopo il recente caso di contagio avvenuto nell’ambiente della Nazionale italiana, con tantissimi calciatori e addetti ai lavori positivi al coronavirus, qualcosa potrebbe cambiare in ottica Europeo proprio per coloro che dovranno effettivamente prendere parte al torneo.

L’Europeo che comincerà il prossimo mese di giugno vedrà impegnati ben 600 calciatori e, secondo il Corriere dello Sport, la Uefa starebbe pensando ad un piano anti-Covid che comprende la vaccinazione obbligatoria per tutti loro. In campo e sugli spalti tutti vaccinati e/o immunizzati altrimenti non ci sarà la competizione.

Da quanto si apprende, la Uefa, attraverso la propria commissione medica, è al lavoro per predisporre un protocollo per il torneo estivo che prevede la vaccinazione necessaria di tutti i calciatori delle 24 squadre che si sono qualificate. Per il massimo organo europeo, è questo l’unico modo per evitare casi come quello avvenuto alla Nazionale italiana a seguito dei recenti impegni per le qualificazioni a Qatar 2022.