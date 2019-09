Euro 2020, l’Olanda passa in Germania. Colpo della Russia in Scozia

Giocate questa sera nove gare valide per le qualificazioni a Euro 2020. Sconfitta dall’Olanda la Germania. Colpo in Scozia della Russia. Brutto stop invece per la Polonia, sconfitta in Slovenia.

Questi i risultati e la classifica aggiornata:

GRUPPO C

ESTONIA-BIELORUSSIA 1-2

48’Naumov (B) 54’Sorga (E) 92’Skavysh (B)

GERMANIA-OLANDA 2-4

9’Gnabry (G) 59’De Jong (O) 66’Tah aut. (O) 73’Kroos (G) 79’Malen (O) 91’Wijnaldum (O)

CLASSIFICA

IRLANDA DEL NORD 12

GERMANIA 9

OLANDA 6*

BIELORUSSIA 3**

ESTONIA 0

*Una partita in meno

**Una partita in più

GRUPPO E

SLOVACCHIA-CROAZIA 0-4

45’Vlasic 46’Perisic 72’Petkovic 89’Lovren

GALLES-AZERBAIJAN 2-1

26’Pashaev aut. (G) 58’Emreli (A) 84’Bale (G)

CLASSIFICA

UNGHERIA 9

CROAZIA 9

GALLES 6

SLOVACCHIA 6

AZERBAIJAN 0

GRUPPO G

AUSTRIA-LETTONIA 6-0

7’Arnautovic 13’Sabitzer 53’Arnautovic 76’Steinbors aut. 80’Laimer 84’Gregoritsch

SLOVENIA-POLONIA 2-0

35’Struna 65’Sporar

CLASSIFICA

POLONIA 12

AUSTRIA 9

SLOVENIA 8

ISRAELE 8

MACEDONIA 5

LETTONIA 0

GRUPPO I

CIPRO-KAZAKISTAN 1-1

2’Schetkin (K) 39’Sotiriou (C)

SCOZIA-RUSSIA 1-2

10’McGinn (S) 40’Dzyuba (R) 59’O’Donnell aut. (R)

SAN MARINO-BELGIO 0-4

43’Batshuayi 57’Mertens 62’Chadli 93’Batshuayi

CLASSIFICA

BELGIO 15

RUSSIA 12

KAZAKISTAN 7

SCOZIA 6

CIPRO 4

SAN MARINO 0